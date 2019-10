En couple avec un… Boeing 737 depuis cinq ans

Michele Köbke, 30 ans, de Berlin, en Allemagne, entretient une relation amoureuse avec un Boeing 737-800 qu’elle appelle « mon chéri », selon le Daily Mirror.

Elle explique en effet qu’elle est amoureuse de l’avion depuis cinq ans et que leur relation est très physique. « Le 737-800 est très sexy. C’est le plus beau des avions, et il est très attirant et élégant. » Elle l’a même surnommé ‘schatz’ qui se traduit par ‘chéri’.

Mais contrairement aux relations régulières, Michele ne peut pas passer autant de temps qu’elle le souhaiterait avec lui. « Avoir une relation avec un avion n’est pas facile. Je ne peux m’approcher de lui que lorsque je vole avec lui ou que je peux l’approcher dans le hangar, ce qui n’est arrivé qu’une fois dans ma vie. »

Elle a néanmoins trouvé d’autres solutions: « J’ai une grande maquette de lui en fibre de verre ainsi que quelques-uns de ses véritables composants afin que je puisse lui exprimer mon amour dans une certaine mesure. »

Ce type d’attirance est appelé ’objectophilie’, c’est-à-dire lorsque l’attraction sexuelle ou amoureuse est focalisée sur un objet inanimé particulier.

Mais Michele ne voit pas cette relation comme étant très différente de celles avec des humains: « C’est comme dans une relation normale, nous passons des soirées de détente ensemble et quand nous allons nous coucher, nous nous câlinons et nous nous endormons ensemble ».

Elle s’est rendu compte qu’elle avait un faible pour les avions lorsqu’elle a effectué son premier vol en novembre 2013. Mais c’est en mars 2014 qu’elle a embarqué pour la première fois dans son 737-800. Ce fut le coup de foudre. « Je me sentais tellement excitée à bord de l’avion que j’ai réalisé que j’étais amoureuse du 737-800. »

Aujourd’hui, son rêve ultime serait de pouvoir l’épouser.