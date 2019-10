A l’hôpital car il est gravement allergique à l’hiver

En Angleterre, un petit garçon de sept ans atteint d’une maladie rare a été hospitalisé car il est allergique à l’hiver et au froid, selon le Daily Mail.

L’hiver dernier, Tommy Leitch devait être hospitalisé tous les mois car il vomissait, il avait du mal à respirer et il était victime d’une éruption cutanée aiguë de la tête aux pieds dès qu’il avait trop froid. L’écolier souffre d’urticaire grave et d’un œdème de Quincke qui provoque des gonflements sous la peau.

Sa mère, Abigail McDonald, 26 ans, a expliqué qu’elle ne pouvait même pas envelopper son fils de plusieurs couches pour le tenir au chaud, car son allergie est également provoquée par la chaleur. Elle craint constamment pour sa vie, car il a besoin de médicaments d’urgence dès que ces symptômes apparaissent.

Dans certains cas, l’urticaire peut en effet entraîner un choc anaphylactique et l’œdème de Quincke peut provoquer un gonflement de la langue qui restreint les voies respiratoires.

« C’est une situation horrible, je panique tous les jours car cela peut mettre la vie de Tommy en danger s’il ne reçoit pas des soins médicaux urgents. C’est triste de voir mon petit garçon porter un masque à oxygène et des fils électriques accrochés à lui à l’hôpital, mais il est si courageux. »

Mme McDonald a d’abord remarqué une petite éruption cutanée sur la tête de Tommy à l’âge de cinq ans. « Je pensais qu’il ne s’agissait que d’une infection virale, mais le lendemain matin, il était couvert de la tête aux pieds et se plaignait de douleurs à l’estomac et à la poitrine avec un visage et un estomac enflés. »

« Nous l’avons immédiatement emmené à l’hôpital. On lui a administré des anti-histaminiques et de l’adrénaline. Un dermatologue lui a diagnostiqué une urticaire au froid et un œdème de Quincke. » Pour ne pas en souffrir, Tommy doit toujours rester aux alentours de 20°C.

Selon l’Organisation nationale des maladies rares, l’urticaire induite par le froid représente entre 1 et 3% des cas d’urticaire. Les patients sont invités à consulter les urgences en cas de difficulté à respirer, de déglutition, de vertiges ou de vomissements, ce qui peut être un signe de choc anaphylactique.