Les costumes d’Halloween participent activement à la pollution de la planète

Selon une étude britannique, les costumes d’Halloween vont représenter 2.000 tonnes de déchets en plastique supplémentaires en Grande-Bretagne.

Le 31 octobre prochain, de nombreux jeunes et moins jeunes enfileront leur déguisement le plus effrayant à l’occasion d’Halloween. Une tradition qui participe fortement à la pollution de la planète, si l’on en croit une étude britannique épinglée par Metro UK. Selon cette étude donc, les costumes d’Halloween seraient composés à 83% de plastique, dont 69% de polyester. D’après les chercheurs, ces costumes vont contribuer à rajouter 2.000 tonnes de déchets en plastique en Grande-Bretagne.

« La chose la plus effrayante à propos d’Halloween est la consommation de plastique », confirme Chris Rose, de l’association Fairyland Trust, à la base de l’enquête. « De plus en plus de costumes sont vendus vu que le nombre de participants à Halloween augmente d’année en année. Les recherches montrent que 33 millions de personnes se sont déguisées pour Halloweeen en 2017 et que quatre costumes sur dix n’ont été portés qu’une fois ».

Pour éviter cette pollution, l’association conseille aux acheteurs d’acquérir leur costume en seconde main ou de le réaliser eux-même.