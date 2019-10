Le prince Harry toujours traumatisé par la relation de sa mère avec la presse

Dans l’extrait d’une interview qui sera diffusée ce dimanche en Angleterre, le prince Harry est revenu sur sa relation, ainsi que celle de sa mère, avec la presse.

Interviewé par la chaîne ITV pendant son voyage en Afrique, le prince Harry est revenu sur le décès de sa mère. On y apprend notamment que le duc de Sussex n’est toujours pas habitué à son image publique et qu’il est stressé par la relation que Diana entretenait avec les médias. « Faire partie de cette famille, dans ce rôle, dans ce travail, chaque fois que j’entends un clic ou un flash d’appareil photo, cela me rappelle le pire souvenir de ma vie », a-t-il déclaré, faisant référence au décès de sa mère et de sa relation tumultueuse avec la presse.

« Être ici 22 ans plus tard en essayant de finir ce qu’elle avait commencé me remplit d’émotions. Mais tout ce que je fais me rappelle Diana ». Durant son voyage en Afrique, le prince Harry s’est en effet rendu en Angola. Il en a profité pour visiter une rue, auparavant remplie de mines, que sa mère avait empruntée 22 ans plus tôt pour sensibiliser à la nécessité de déminer la région. Lady Di est décédée quelques mois plus tard à Paris.