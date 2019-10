WTA Moscou – Flipkens et Mattek-Sands vont défier Mladenovic et Babos en demi-finale

Associée à l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, Kirsten Flipkens s’est qualifiée pour les demi-finales du double jeudi au tournoi WTA de Moscou (dur, 840.130 dollars). Les deux joueuses ont en effet pris la mesure de la paire russo-slovène Veronika Kudermetova/Katarina Srebotnik 6-1, 6-2 en seulement 49 minutes.

A ce stade, Flipkens et Mattek-Sands, troisièmes tête de série, seront opposées au duo franco-hongrois Kristina Mladenovic/Timea Babos, première tête de série.

En quarts, Mladenovic et Babos ont sorti l’Ukrainienne Nadiia Kichenok et la Roumaine Raluca Olaru 6-3, 7-6 (10/8).

Elles sont aussi numéros un et trois du classement WTA.

L’an dernier, elles ont remporté les Internationaux d’Australie et les Finales WTA et Roland-Garros cette année.

