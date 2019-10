World Solar Challenge – L’équipe belge Agoria Solar Team remporte le championnat du monde des voitures solaires

L’Agoria Solar Team, équipe belge composée d’étudiants de l’université de Louvain (KUL), a remporté jeudi à Adélaïde en Australie le championnat du monde officieux des voitures solaires, le World Solar Challenge. L’équipe a conclu jeudi à Adélaïde au sud de l’Australie un périple de 3.000 kilomètres depuis la ville de Darwin au nord de l’île continent.

BluePoint, la voiture à une place de l’Agoria Solar Team, concourant dans la catégorie Challenger, a passé la ligne d’arrivée jeudi vers 14h (05h00 HB) après cinq jours sur la route.

Elle figurait dans le top trois les jours précédents et s’est hissé à la première place après que la voiture solaire NunaX de l’équipe néerlandaise TU Delft, en tête, ait pris feu le dernier jour.

Les équipes japonaise, Tokai University Solar Car Team, et américaine, University of Michigan Solar Car Team, se sont placées en seconde position selon le classement préliminaire.

La course consistait en une traversée du désert australien en journée de manière autonome avec neuf check points obligatoires.

En 2017, l’équipe belge avait terminé sur la troisième marche du podium. L’année passée, elle avait remporté la première place de la Carrera Solar Atacama, qui s’était déroulée au Chili.

source: Belga