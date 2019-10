Kermiscross Ardooie: Victoire de Gianni Vermeersch

Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) a remporté jeudi le Kermiscross d’Ardooie, en Flandre occidentale. Il s’est détaché à un peu plus de deux tours de la fin pour ne plus être rejoint, et s’imposer en solitaire. La deuxième place est revenue au Britannique Thomas Pidcock et la troisième au champion de Belgique sur route Tim Merlier, dont c’était la rentrée dans les labourés. Thijs Aerts s’est classé quatrième et Nicolas Cleppe cinquième.

Il s’agit de la deuxième victoire de la saison de Vermeersch, déjà lauréat du Jingle Cross le 15 septembre aux Etats-Unis.

Il succède à Wout van Aert au palmarès de l’épreuve, où ce dernier avait inscrit son nom lors des trois précédentes éditions.

Van Aert qui se remet toujours de sa chute au Tour de France, était absent, comme plusieurs autres grandes pointures de la discipline.

Source: Belga