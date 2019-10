European Open – Ugo Humbert terrasse David Goffin au deuxième tour

Le Français Ugo Humbert (ATP 70), 21 ans, a conduit David Goffin (ATP 14), tête de série numéro deux, vers la porte de sortie de la Lotto Arena, jeudi soir au deuxième tour de l’European Open de tennis, le tournoi ATP d’Anvers disputé sur surface dure et doté de 635.750 euros. Le score, 6-3, 6-1, se passe de commentaire, tout comme la courte durée de l’exécution: 1 heure et 7 minutes. Se produire en déplacement face au local Goffin, 28 ans, n’a guère perturbé Humbert, auquel il a suffi de breaker le Liégeois au sixième jeu (4-2), pour filer en 35 minutes vers le gain du premier set (6-3).

Ce fut encore plus facile dans le second pour le Français, qui s’empara dès le premier jeu du service de son adversaire, puis encore deux fois pour conclure (6-1) à la deuxième balle de match sur l’engagement de Goffin.

Humbert affrontera en quarts l’Argentin Guido Pella (ATP 20), 29 ans, tête de série numéro cinq, tombeur mercredi au premier tour du Sud-Coréen Woo Kwon Soon (ATP 88), deux fois 7-5.

Goffin était exempté du premier tour.

Dixième à la Race, il réalise une très mauvaise affaire dans l’optique du Masters de Londres, comme le Français Gaël Monfils (13e), également éliminé au deuxième tour, mais aussi comme l’Italien Fabio Fognini (11e), sorti par le quasi-retraité serbe Janko Tipsarevic (ATP 251) à Stockholm.

Grâce à sa victoire, Ugo Humbert est le second Français à accéder aux quarts de finale après Gilles Simon (ATP 47), qui a fait chuter son compatriote Jo-Wilfried Tsonga (ATP 36) mercredi.

Simon sera opposé au Suisse Stan Wawrinka (ATP 18/N.4).

Outre Goffin, les quatre autres têtes de série en lice jeudi à la Lotto Arena sont toutes tombées au champ d’honneur: Monfils, le numéro un, Diego Schwartzman, le numéro trois, Jan-Lennard Struff, le numéro sept, et Pablo Cuevas, le numéro huit.

Source: Belga