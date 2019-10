European Open – Goffin: « Il y a des jours où ça ne marche pas »

Le Français Ugo Humbert (ATP 70), 21 ans, a conduit David Goffin (ATP 14), tête de série numéro deux, vers la porte de sortie de la Lotto Arena, jeudi soir au deuxième tour de l’European Open de tennis, le tournoi ATP d’Anvers disputé sur surface dure et doté de 635.750 euros. Le score, 6-3, 6-1, se passe de commentaire, tout comme la courte durée de l’exécution: 1 heure et 7 minutes. « Je ne suis tout simplement pas parvenu à entrer dans le match », a réagi le Belge. « Il y a des jours où ça ne marche pas », a analysé Goffin. « Humbert a joué très fort, il a neutralisé mes points forts et ne m’a pas donné le temps de développer mon jeu. Il a pris beaucoup de risques et cela s’est toujours avéré à son avantage. C’était probablement le meilleur match de sa carrière jusqu’à présent. Désormais, il faut que je redresse la tête et que je me concentre sur la fin de la saison. »

Les nombreux spectateurs belges rêvaient d’une victoire pour Goffin devant son public. Est-ce que cela a créé une excitation supplémentaire? « Je ne m’occupais pas vraiment de ça. Je n’ai pas forcément ressenti plus de pression parce que c’est un tournoi en Belgique. Bien sûr que j’aurais aimé gagner, mais ce n’était pas possible. Je n’ai pas eu le bon pressentiment. »

