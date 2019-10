European Open: Andy Murray élimine Pablo Cuevas en deux sets à Anvers

Andy Murray (ATP 243) a rallié les quarts de finale du tournoi ATP 250 d’Anvers, épreuve sur surface dure dotée de 635.750 euros, disputée à la Lotto Arena. Il a en effet battu en deux sets, 6-4, 6-3, l’Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 45), tête de série numéro huit. La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes. L’ancien numéro mondial affrontera au prochain tour le Roumain Marius Copil (ATP 92), tombeur de

l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 15), tête de série numéro trois, finaliste en 2016 et 2017, qu’il a battu en trois sets, 6-4, 5-7 et 7-6 (9/7) au terme d’un marathon de 2 heures et 43 minutes.

Murray, 32 ans, double champion olympique et triple vainqueur en Grand Chelem, qui avait dans un premier temps décidé d’arrêter sa carrière, semble sur le chemin d’un retour vers les sommets, près de dix mois après la pose d’une prothèse sur une hanche récalcitrante.

Il avait sorti Kimmer Coppejans (ATP 158), 6-4, 7-6 (7/4) au premier tour, sans se montrer aussi convaincant que contre Cuevas, un aversaire de très bon niveau?

Bientôt papa pour la troisième fois, il compte s’arrêter de jouer au moins un mois après Anvers.

Source: Belga