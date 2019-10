Euroligue de basket – Bako et Villeurbanne prennent l’eau à Munich

Les Français de LDLC ASVEL du Belge Ismaël Bako ont été surclassés jeudi soir par le Bayern Munich, 104-63 (mi-temps: 57-35) dans le cadre de la troisième journée d’Euroligue de basket. Le pivot des Lions termine la rencontre avec 4 points. Soirée difficile pour les Villeurbannais jeudi soir pour le compte de la troisième journée d’Euroligue de basket. Les Français ont été dominés pendant quarante minutes par les Allemands du Bayern Munich (104-63).

C’est la première défaite de Villeurbanne dans la compétition après les deux victoires engrangées face aux Grecs de l’Olympiacos et du Panathinaïkos.

Dès le début de la rencontre, les coéquipiers d’Ismaël Bako ont été surclassés par une formation allemande en état de grâce.

Après dix minutes, le marquoir affichait déjà 30-13 et l’écart grimpait à 22 unités (57-35) à la pause.

Au retour des vestiaires, les joueurs locaux ne relâchaient pas la pression pour s’offrir une victoire très facile (104-63).

Amine Noua termine meilleur marqueur de l’ASVEL avec 16 points alors qu’Ismaël Bako a compilé 4 points (2/3 aux tirs), 1 rebond et un 1 contre en 5 minutes sur le parquet.

Côté allemand, Maodo Lo a inscrit 19 unités et il a bien été secondé par Nihad Dedovic (14 points).

Vendredi prochain, les Villeurbannais se déplacent en Lituanie pour y affronter le Zalgiris Kaunas qui a surpris le Real Madrid jeudi soir (86-73).

L’ASVEL de Tony Parker pointe à la 7e place au classement avec un bilan de deux victoires pour une défaite.

Les huit meilleures équipes sont qualifiées pour les playoffs de l’Euroligue de basket au terme d’un championnat en matchs aller-retour.

