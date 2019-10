Euro de cyclisme sur piste – Fabio Van Den Bossche 10e en scratch

Fabio Van Den Bossche, 19 ans, a terminé dixième en scratch à l’Euro de cyclisme sur piste jeudi à Apeldoorn, aux Pays-Bas. Le titre est revenu, après 60 tours et 15 kilomètres, à l’Espagnol Sebastian Mora. A cinq tours de la fin, Mora, 31 ans, a réussi à prendre l’avance et l’a gardée jusqu’à la fin. C’est son deuxième titre européen en scratch après celui de 2015. Un an plus tard, Mora a remporté le titre mondial à Londres.

Un Van Den Bossche attentif est resté aux avants-postes, mais le Gantois n’a pas pu s’immiscer dans le sprint pour la deuxième place décrochée par le Grec Christos Volikakis devant le favori, le Néerlandais Wim Stroetinga.

« Le plan était de partir avec un groupe, mais ça n’a pas marché. A huit tours de la fin, j’ai encore essayé de bondir vers le groupe de tête, mais je n’avais ensuite pas assez récupéré pour me placer en bon ordre en vue du sprint », a réagi Van Den Bossche après la course.

« La différence avec les juniors et les espoirs est évidente. Le rythme a été très élevé pendant toute la course. »

