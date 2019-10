Christian Benteke prolonge à Crystal Palace jusqu’en 2021

Crystal Palace a annoncé jeudi que Christian Benteke a prolongé son contrat d’un an, soit jusqu’en 2021, et le défenseur James Tomkins jusqu’en 2022. « Je suis heureux que nous soyons parvenus à un accord avec ces deux acteurs importants », a déclaré Steve Parish, président des Eagles. « James et Christian apportent beaucoup d’expérience en Premier League, d’engagement et de professionnalisme. Ces nouveaux contrats montrent que nous reconnaissons et croyons en leurs prestations des saisons passées et qu’ils sont très motivés par la direction dans laquelle le club s’engage. »

Acheté à Aston Villa par Liverpool pour plus de 30 millions en 2016, Benteke a ensuite joué 98 matches pour les Eagles et a marqué 21 buts. « Je suis très heureux de pouvoir prolonger mon contrat avec Palace pour une année supplémentaire », déclare le Diable Rouge. « L’équipe a très bien commencé la saison, il y a beaucoup de raisons d’être positif. Plus que jamais, je veux rendre la confiance que le président, le manager et nos fantastiques fans ont placée en moi. »

Cette saison, Benteke a participé à huit matches, les derniers en tant que remplaçant. Il n’a pas encore fait trembler les filets.

Source: Belga