11e journée: Mouscron-Bruges vendredi, Standard-Genk samedi, la 1e de Vercauteren dimanche

Après la trêve internationale qui a vu les Diables Rouges se qualifier pour l’Euro 2020, le championnat de Belgique de football reprend ses droits ce weekend avec la 11e journée de la Jupiler Pro League, qui débutera vendredi soir (20h30) par Mouscron – FC Bruges. Leader avec 23 points, le club brugeois est toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues. Les Blauw en zwart rendront visite à un Excel aux portes du top 6, avant de recevoir le PSG mardi en Ligue des champions.

Samedi, le Standard recevra Genk dans l’affiche de cette 11e journée. Les Rouches restent sur deux partagent face à Charleroi et à l’Antwerp et pointent au 2e rang à 3 points du leader brugeois. Les champions de Belgique, qui affronteront Liverpool mercredi en Ligue des champions, occupent la 6e place avec 16 points, 7 de moins que Bruges, et le même total que Zulte Waregem et Mouscron.

Zulte Waregem se rendra à Courtrai samedi soir (20h00), alors que dans le même temps, Ostende accueillera Eupen, 15e et avant-dernier, avec 3 points d’avance sur la lanterne rouge, le CS Bruges, et 1 de retard sur le 14e, Waasland-Beveren, qui se déplace à Gand dans le dernier match de samedi (20h30). La Gantoise occupe la 3e place avec 17 unités.

Malines et l’Antwerp comptent aussi 17 points, du moins jusque dimanche et le coup d’envoi de Malines – Antwerp à 14h30.

Sur le coup de 18h00, Anderlecht recevra Saint-Trond, qui le précède d’une place au classement. Les Mauves sont 13e avec 9 points, derrière les Canaris, 12e avec 11 points. Franky Vercauteren prendra place pour la première fois sur le banc anderlechtois, lui qui a été nommé entraîneur le 3 octobre juste avant le déplacement victorieux à Charleroi (où le RSCA était coaché par Jonas De Roeck).

En clôture de cette 11e journée, Charleroi, 9e avec 12 pints, ira rendre visite au Cercle de Bruges, lanterne rouge, dimanche soir (20h00). Les Zèbres sont 9e avec 12 points. Le Cercle est dernier avec 3 unités, à 3 longueurs de l’avant-dernier, Eupen. Le club de la Venise du Nord s’est séparé de son entraîneur Fabien Marcedal il y a quelques jours et l’a remplacé par l’Allemand Bernd Stock, coach de Mouscron la saison dernière.

