L’avion du prince William et de Kate pris dans une violente tempête

Une violente tempête à Islamabad a forcé l’avion transportant le prince William et son épouse Kate à se dérouter vers Lahore d’où ils étaient partis, après deux tentatives d’atterrissage infructueuses, ont indiqué des journalistes voyageant avec le couple princier au Pakistan.

Le Voyager, l’avion de la Royal Air Force (RAF) britannique transportant le couple pendant leur périple de cinq jours au Pakistan, a été pris dans l’une des tempêtes orageuses qui secouent périodiquement la capitale durant l’automne.

« Le pilote a décrit des cercles pendant une heure, mais la foudre – et les turbulences – étaient si fortes que nous avons dû revenir » à Lahore, a tweeté la correspondante du Daily Mail, Rebecca English. « Peu d’entre nous ont connu de telles turbulences », a-t-elle ajouté.

Few of us have experienced turbulence as bad as that – and it’s fair to say there were are a few 🤢 faces on the flight……

— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 17, 2019