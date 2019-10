Elle perd un œil en s’essuyant le visage après une douche

La vie de Claire Willis a basculé lors de vacances en Turquie. En sortant de la douche, elle s’est séché le visage avec un essuie et … elle a perdu un œil.

Claire Willis est une mère de famille Britannique de 45 ans. Aujourd’hui, elle doit apprendre à vivre avec un seul œil après un incident aussi rare qu’effrayant.

Les faits se sont déroulés en Turquie où Claire profitait de vacances avec son mari. Mais son séjour a rapidement viré au cauchemar. En arrivant, la mère de famille a pris une douche dans sa chambre d’hôtel. En sortant, elle s’est essuyée le visage de manière tout à fait banale. C’est pourtant à ce moment que sa vie a basculé.

«J’étais en train de m’essuyer tranquillement les yeux lorsque soudainement j’ai entendu ‘pop’», a raconté au DailyMail Claire Willis. Elle a aussitôt été prise d’une douleur insoutenable à un œil. Son mari l’a immédiatement emmené dans l’hôpital le plus proche. Les médecins turcs ont diagnostiqué qu’en s’essuyant le visage, Claire s’était perforée la cornée.

