Blake Lively et Ryan Reynolds dévoilent une adorable première photo de leur troisième bébé

Depuis quelques semaines, les acteurs sont parents d’un nouvel enfant. Ryan Reynolds, heureux papa pour la troisième fois, a dévoilé une photo de cet adorable petit bout, tout en annonçant le sexe du bébé.

Blake Lively, 32 ans, et Ryan Reynolds, 42 ans, forment l’un des couples les plus glamours d’Hollywood. Ils se sont rencontrés en 2010 sur le tournage de Green Lantern et sont très vite devenus bons amis. Ce n’est qu’un an plus tard, lors d’un double date, qu’ils tombent sous le charme l’un de l’autre.

Mariés en 2012, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de James d’abord (4 ans), et d’Inez ensuite (2 ans). Très protecteurs envers leurs filles et leur vie privée, ils les ont toujours tenues loin des médias. Blake Lively a d’ailleurs vécu sa grossesse et accouchement dans la discrétion, à l’écart des médias.

Aujourd’hui, le couple a accueilli leur troisième enfant et Ryan Reynolds a officiellement présenté le dernier bébé ce jeudi via les réseaux sociaux.

Fille ou garçon ?

Sur la photo, la première du nouveau-né diffusée sur Twitter, le papa a pris soin de cacher son visage. Il a néanmoins laissé filtrer le sexe du bébé : c’est une petite fille !

« Si je pouvais avoir neuf filles je serai enchanté, vraiment ! » avait déclaré Ryan Reynolds à la naissance de James, comme le rapporte le magazine People. « Avoir une fille est un rêve devenu réalité pour moi ». Nul doute que l’acteur doit être aux anges avec l’arrivée de sa petite dernière dans sa tribu exclusivement féminine !

Moment de tendresse

La photo partagée sur les réseaux dévoile un moment de bonheur et de tendresse lors d’une balade dans les bois. On voit les parents, souriants et heureux, tenant la petite dans leurs bras.

Le cliché est pris en pleine nature. « J’adore la Colombie Britannique ! Je voudrais que mes filles puissent grandir avec le même terrain de jeu naturel que moi », écrit Ryan Reynolds, avant d’adresser un message à ses compatriotes qui s’apprêtent à se rendre aux urnes.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019



En effet, ce 21 octobre se tiendront les élections fédérales canadiennes. Et Ryan Reynolds de rappeler « le candidat pour lequel vous voterez façonnera la politique environnementale. Je suis fier des progrès faits pour le climat au cours de ces quatre dernières années», glisse-t-il.