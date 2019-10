Ligue des champions – Les Antwerp Giants battus par Burgos lors de la 1ère journée

Les Antwerp Giants ont débuté leur parcours en Ligue des Champions de basket par une défaite 90-76 (21-21, 23-30, 25-15, 21-10) contre les Espagnols de San Pablo Burgos dans le groupe B. Les Anversois ont fait jeu égal avec leurs adversaires lors du premier quart et menaient même de sept points à la pause (44-51) grâce à un bon deuxième quart.

Burgos a cependant renversé la vapeur lors de la deuxième partie de rencontre. Les Espagnols ont pris un avantage intéressant lors du 3e quart et l’ont défendu bec et ongles en début de dernier quart pour finalement s’envoler et terminer la rencontre avec 14 points d’avance.

Goran Huskic a inscrit 19 points pour San Pablo et Vincent Kesteloot, 16 pour les Giants.

L’an dernier l’Antwerp avait organisé le Final Four de l’épreuve, et s’était classé troisième.

Mercredi prochain, les Anversois recevront les Turcs du Teksüt Banirma dans un match comptant pour la 2e journée.

Ceux-ci ont perdu 69-73 contre Hapoel Jerusalem mercredi.

