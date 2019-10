Ligue des Champions (d) – Wullaert partage avec Manchester City en 1/8e aller, Lyon cartonne sans Cayman

Tessa Wullaert a disputé 88 minutes lors du partage 1-1 entre Manchester City et l’Atletico Madrid mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions féminine. Les Mancuniennes avaient pris l’avantage après 13 minutes grâce à Janine Beckie (13e) mais ont vu les Madrilènes revenir au score en fin de rencontre grâce à Veronica Corral (81e). Le match retour est prévu dans deux semaines (30/10) en Espagne.

Lyon, tenant du titre, n’a quant à lui éprouvé aucune difficulté à se défaire des Danoises du Fortuna Hjorring. Les Françaises se sont imposées 0-4 grâce aux doublés de ses stars Ada Hegerberger (17e et 54e) et Eugenie Le Sommer (29e et 41e). La Red Flame Janice Cayman n’a pas participé au festival des siennes et est restée sur le banc. Le match retour, prévu également le 30 octobre, ne devrait pas poser de problèmes.

Enfin, on notera la lourde défaite de Davinia Vanmechelen avec Twente Enschede. Les Néerlandaises ont perdu 6-0 contre Wolfsburg et sont résignées en vue du match retour. La Red Flame a été remplacée à la 78e minute.

Anderlecht avait été sorti par les Kazakhes du BIIK Kazygurt en seizièmes de finale.

Source: Belga