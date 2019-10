Les services de l’Aide à la jeunesse prêts à accueillir les enfants de djihadistes

Les services de l’Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles sont prêts à accueillir les enfants de djihadistes belges actuellement détenus en Syrie dans l’éventualité où le gouvernement fédéral déciderait de les rapatrier vu la détérioration de la situation dans le nord du pays. « Mes services sont prêts à accueillir ces enfants si la décision de rapatrier de les rapatrier était prise », a indiqué mercredi la ministre en charge de la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR), interrogée en séance plénière du Parlement de la Fédération par le député Jean-Charles Luperto (PS).

Selon des chiffres livrés mercredi par le directeur de l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM), Paul Van Tigchelt, à la Chambre, 69 enfants qui ont un lien avec la Belgique se trouvent actuellement dans la région, la plupart étant détenus depuis des mois avec leur mère dans des camps destinés aux femmes de combattants de l’Etat islamique.

A la suite du déclenchement de l’offensive turque sur le nord de la Syrie, le délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, son homologue flamand, ainsi que Child Focus pressent les autorités belges de ramener ces enfants en Belgique.

Selon M. De Vos, il est bien plus préférable d’assurer pour ces enfants une prise charge adaptée, dans des structures prévues à cet effet, avec des professionnels formés pour la cause, plutôt qu’un éparpillement dans la nature qui pourrait représenter une menace à moyen et long terme pour notre pays.

Il y a deux ans, le gouvernement fédéral avait déjà pris la décision de rapatrier tous les enfants de moins de 10 ans retenus en Irak et en Syrie, et d’examiner un retour au cas par cas pour les enfants plus âgés.

Mais depuis cette décision de principe, seuls six enfants, non-accompagnés ou orphelins, ont été rapatriés, selon le délégué général.

Source: Belga