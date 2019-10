European Open – Gilles Simon renverse l’ancien vainqueur Jo-Wilfried Tsonga et défie Stan Wawrinka

Gilles Simon (ATP 47), tombeur au premier tour de Steve Darcis (ATP 176) lundi pour ses adieux à la scène tennistique belge, a poursuivi sur la lancée à l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, doté de 635.750 euros, mercredi à la Lotto Arena.

Simon, 34 ans, a en effet remporté en deux sets, 6-4, 7-5, le duel franco-français qui l’opposait à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 36), 34 ans également, tête de série numéro six, lauréat du tournoi en 2017. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

Simon affrontera pour une place en demi-finales le Suisse Stan Wawrinka (ATP 18/N.4), vainqueur mardi de Kimmer Coppejans, qui est venu à bout du vétéran espagnol de 38 ans Feliciano Lopez (ATP 62) à l’issue d’une interminable bataille en trois sets: 6-7 (4-7), 6-4 et 7-6 (7-4). La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Wawrinka était bye au premier tour.

Source: Belga