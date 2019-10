European Open – Gilles Simon poursuit sur sa lancée aux dépens de l’ancien vainqueur Jo-Wilfried Tsonga

Gilles Simon (ATP 47), tombeur au premier tour de Steve Darcis (ATP 176) lundi pour ses adieux à la scène tennistique belge, a poursuivi sur la lancée à l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, doté de 635.750 euros, mercredi à la Lotto Arena.

Simon, 34 ans, a en effet remporté en deux sets, 6-4, 7-5, le duel franco-français qui l’opposait à Jo-Wilfried Tsonga (ATP 36), 34 ans également, tête de série numéro six, lauréat du tournoi en 2017. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

Simon affrontera pour une place en demi-finales le vainqueur de la rencontre qui met en présence pour la clôture de la soirée le Suisse Stan Wawrinka (ATP 18/N.4), vainqueur mardi de Kimmer Coppejans, et le vétéran espagnol de 38 ans Feliciano Lopez (ATP 62).

Simon, dont c’est la quatrième victoire face à Tsonga en treize confrontations sur le circuit ATP, mais la première depuis la finale’2013 du tournoi de Metz, n’avait plus enchaîné deux succès de rang dans un tournoi cette saison depuis son quart de finale contre l’Italien Thomas Fabbiano, fin juin à Eastbourne.

Source: Belga