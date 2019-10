Euromillions Volley League – Maaseik et Roulers entament la compétition par une victoire

Le champion de Belgique Maaseik et son principal antagoniste Roulers ne se sont pas faits surprendre mercredi soir lors de la première journée de la saison d’EuroMillions Volley League. Les Limbourgeois ont en effet disposé de Waremme 3-0 (25-18, 25-16 et 25-21) tandis que Roulers, vainqueur de la Supercoupe face à Maaseik le week-end dernier, a battu Gand 1-3 (24-26, 16-25, 25-21 et 18-25).

La troisième rencontre de la soirée a tourné en faveur d’Alost, vainqueur d’Haasrode Louvain 3-0 (25-21, 25-21 et 25-22).

Suite à la relégation de Guibertin et au départ de l’Amigos Zoersel (pas de demande de licence), le championnat belge ne comprend que huit équipes. Achel et Menin sont les deux autres équipes de l’Euromillions Basket League.

La première partie de la saison consiste en une saison régulière avec des matches aller-retour. Ensuite, le 1er affrontera le 8e, le 2e sera opposé au 7e, le 3e au 6e et le 4e au 5e.

Des play-offs entre les quatre meilleures équipes seront ensuite organisés; alors que les quatre autres équipes s’affronteront en play-downs. Aucune équipe ne sera toutefois reléguée cette saison.

Source: Belga