EuroLigue (d) – Castors Braine battu avec les honneurs par Ekaterinbourg

Castors Braine s’est incliné avec les honneurs 79-87 (13-27, 15-24, 24-21, 27-15) face aux Russes d’Ekaterinbourg, doubles tenantes du titre, mercredi soir au Spiroudome de Charleroi lors de la 1ère journée du groupe A de l’EuroLigue de basket féminin. Sacrée en WNBA avec les Washington Mystics, la Belgian Cats Emma Meesseman n’était pas présente dans les rangs russes. Ekaterinbourg a donné le ton dès l’entame de match et a écrasé les deux premiers quarts 13-27 et 15-24.

Les Russes ont ensuite levé le pied de l’accélérateur, permettant aux Brainoises de réduire fortement l’écart lors des deux derniers quarts (24-21 et 27-15). Avec 15 points, l’Ukrainienne Olesia Malasheko est la meilleure marqueuse du côté du Castors tandis qu’en face Maria Vadeeva a inscrit 22 points.

Mercredi prochain, le Castors Braine jouera une nouvelle fois à domicile et accueillera les Lettones du TTT Riga pour le compte de la 2e journée.

Engagée dans le groupe B avec les Françaises de Lyon Asvel, la Belgian Cat Julie Allemand s’est inclinée 79-64 (17-17, 18-16, 12-15, 32-16) contre les expérimentées russes du Dynamo Koursk. La basketteuse belge a joué 22 minutes sans parvenir à s’illustrer particulièrement.

