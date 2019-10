Animal Rights porte plainte contre l’abattoir VanDrie à Hasselt

L’organisation de défense des animaux Animal Rights a déposé plainte contre l’abattoir VanDrie België NV à Hasselt et contre X pour maltraitance animale. Animal Rights avait diffusé en décembre 2018 des images de maltraitance sur le site hasseltois, ce qui aurait dû valoir la fermeture définitive de l’atelier, selon l’organisation. VanDrie assure ne pas avoir été mise au courant jusqu’ici d’une plainte mais communiquera le cas échéant. VanDrie est, après les abattoirs de Tielt et d’Izegem, le troisième à être mis en cause par Animal Rights. « Animal Rights demande que l’abattoir et les contrevenants individuels comparaissent en justice », explique la coordinatrice de campagne Els Van Campenhout. « Ces images ne constituent pas une exception. C’est la triste réalité des animaux souffrant à l’abri des regards ».

D’après Animal Rights, un juge d’instruction a été désigné. L’organisation s’attend à des perquisitions à l’abattoir et à ce que les suspects soient identifiés et entendus. L’association estime que les suspects -notamment les employés concernés, leurs responsables directs et indirects- sont pénalement responsables et pourraient être renvoyés en correctionnelle. L’avocat d’Animal Rights, Me Omar Souidi, exigera à l’audience la fermeture définitive de l’abattoir.

Sur les images filmées par Animal Rights, on peut notamment voir des veaux frappés et menés au conducteur électrique après avoir été aspergés d’eau afin d’en augmenter l’effet.

Source: Belga