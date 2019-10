Une adolescente découvre qu’elle a deux vagins et deux utérus

Une adolescente britannique, à qui les médecins disaient qu’elle ne souffrait que de « douleurs menstruelles », a finalement été diagnostiquée comme ayant deux ensembles d’organes reproducteurs, selon Metro UK.

Molly-Rose Taylor, 19 ans, souffrait en effet d’une maladie rare connue sous le nom d’utérus didelphe. Elle avait en effet deux vagins, deux cols de l’utérus et deux utérus.

C’est depuis l’âge de neuf ans qu’elle ressentait de très fortes douleurs menstruelles au point même de s’évanouir régulièrement.

« Quand j’ai commencé à avoir mes règles, les médecins me disaient que c’était à cause de mon âge, que mon corps était encore jeune et qu’il ne pouvait encore faire face », explique, à Metro UK, Molly-Rose, de Gillingham, dans le Kent. « Mais maintenant, je sais que c’est parce que j’ai deux règles à la fois. »

« Avant mon diagnostic, on m’avait conseillé de faire un test de dépistage d’une maladie sexuellement transmissible en raison d’un saignement et d’un écoulement anormal. Mais je savais que quelque chose n’allait pas et j’ai commencé à faire moi-même des recherches. »

« Après avoir découvert l’existence de l’utérus didelphe, j’en ai parlé à mon médecin qui m’a renvoyé chez un gynécologue. J’ai demandé une anesthésie générale pour le scanner vaginal. Au bout de dix minutes, ils ont confirmé que j’avais deux utérus, deux cols de l’utérus et deux vagins. Je me suis senti si heureuse de savoir enfin ce qui n’allait pas. »

Elle a ajouté qu’elle aimerait fonder une famille mais que son état risquait de compliquer les choses. Néanmoins, « je partage mon histoire pour sensibiliser les autres filles et femmes qui pourraient vivre la même chose. »