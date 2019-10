Plus d’école avant 8h en Californie

La Californie vient de devenir le premier État américain à changer les horaires scolaires afin que les élèves puissent dormir davantage, selon le Daily Mail.

Le gouverneur, Gavin Newsom, a en effet promulgué le projet de loi, empêchant les classes du secondaire supérieur (‘high school’) de commencer avant 8h30 et celles de l’inférieur (‘middle school’) avant 8h.

Les écoles auront trois ans pour se conformer à la loi, ce qui signifie que toutes les écoles doivent s’adapter aux nouvelles heures d’ici 2022.

C’est une grande victoire pour le mouvement ‘start school later’ qui incite les autorités à ajuster les horaires depuis des décennies au nom de la santé publique.

Des études suggèrent en effet que cela pourra se traduire par une meilleure assiduité, une réduction des retards, une diminution du nombre d’élèves s’endormant en classe et une amélioration des notes. Cela réduirait en outre les risques de développer des problèmes tels que la dépression et la toxicomanie.

Un rapport publié l’année dernière par le Centers for Disease Control and Prevention a révélé que les étudiants qui dormaient au moins huit heures chaque nuit avaient de meilleures notes et une attention plus prononcée. Mais près de 60 à 70% des élèves ne dorment pas assez.

Les enseignants et les districts scolaires ont néanmoins averti que cette loi leur imposerait des dépenses imprévues, telles que la modification des itinéraires de bus et la rémunération du personnel chargé de garder les élèves qui doivent arriver tôt en raison des horaires de travail de leurs parents. « Les familles qui travaillent ont souvent des horaires stricts avec moins de flexibilité et ne seront pas toujours en mesure de les adapter de manière à pouvoir travailler plus tard », a déclaré Troy Flint, porte-parole de la California School Boards Association, qui s’est opposée à la loi.