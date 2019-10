Neil Patrick Harris au casting de Matrix 4

L’acteur, qui a été rendu célèbre grâce à son rôle de Barney Stinson dans « How I Met Your Mother », est en discussions pour jouer dans le quatrième volet de la saga « Matrix », lancée en 1999, annonce le Hollywood Reporter.

Si un accord est conclu entre Neil Patrick Harris et Warner Bros., la star ferait partie d’une distribution déjà composée de Yahya Abdul-Mateen II, qui incarne le méchant Black Manta dans « Aquaman », Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui étaient déjà présents il y a vingt ans, au début de la saga.

Peu de détails dévoilés

« Matrix 4 » fait suite à « Matrix » (1999), « Matrix Reloaded » (2003) et « Matrix Revolutions » (2003). Le long-métrage sera co-écrit et dirigé par Lana Wachowski, l’une des deux créatrices et réalisatrices des trois épisodes précédents.

Les détails du scénario sont gardés secrets à ce stade.

Neil Patrick Harris a passé près de dix ans à jouer dans la comédie à succès de CBS, « How I Met Your Mother », entre 2005 et 2014. Plus récemment, il a incarné le comte Olaf dans l’adaptation Netflix des « Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire ».