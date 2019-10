La Ligue Cardiologique Belge lance une nouvelle application pour localiser les défibrillateurs sur le territoire, annonce-t-elle mercredi à l’occasion du Restart a Heart Day (Journée de Réanimation Cardiaque). L’application ReaApp change de nom et devient Reanim. Elle a été modernisée. « Reanim permet aux témoins de trouver le défibrillateur le plus proche. Elle permet également d’appeler les secours en un simple clic. Le but de cette application est de sauver un maximum de vies belges en permettant aux témoins d’un arrêt cardiaque de réagir rapidement et efficacement », explique la Ligue Cardiologique Belge.

L’application est disponible en trois langues pour iPhone et Android. Elle localise les défibrillateurs les plus proches en cas d’urgence, rappelle les gestes de premiers secours grâce à des vidéos et des illustrations et détecte automatiquement les numéros d’appel d’urgence.

Plus de 10.000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital, selon la Ligue. Sans intervention extérieure, à peine 10% des victimes y survivent. Leurs chances seraient 2 à 4 fois plus élevées en cas de réanimation cardiopulmonaire immédiate.

Source: Belga