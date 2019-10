Un policier blanc inculpé pour le meurtre d’une femme noire au Texas

Un policier blanc américain a été inculpé pour meurtre et incarcéré lundi après avoir abattu deux jours plus tôt une jeune femme noire à son domicile de Fort Worth, au Texas, lors d’une banale opération de contrôle, une affaire qui relance le débat sur les violences policières envers les Afro-américains aux Etats-Unis. « Aaron Dean a été arrêté par la police de Fort Worth le 14 octobre. Dean a été inculpé pour le meurtre de Atatiana Jefferson. Dean est à la prison du Comté de Tarrant », a indiqué sur Twitter la police de la ville.

L’agent, employé depuis deux ans par la police de Fort Worth, a tiré par une fenêtre sur Atatiana Jefferson, 28 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. Il a démissionné un peu plus tôt dans la journée de lundi.

La famille de la victime est « soulagée » de l’inculpation et l’arrestation de l’ex-policier, a écrit sur Twitter leur avocat.

« La ville de Fort Worth a beaucoup de travail à faire pour réformer une culture brutale du maintien de l’ordre », a déclaré Lee Merritt.

Le drame a suscité une forte émotion dans cette ville de 900.000 habitants située à une cinquantaine de kilomètres de Dallas, où des centaines de personnes ont exprimé leur colère dimanche soir lors d’une veillée en mémoire de la victime.

« Nous avons tous le coeur brisé aujourd’hui », a réagi lundi la maire de la ville Betsy Price, lors d’une conférence de presse. « Rien ne peut justifier ce qui est arrivé », a-t-elle poursuivi.

« Pour restaurer la confiance de notre population envers nos services de police, de simples mots ne seront pas suffisants », a-t-elle estimé, en annonçant un audit externe des forces de l’ordre.

Deux semaines après la condamnation à dix ans de prison d’une policière blanche de Dallas qui avait tué un voisin noir en affirmant s’être trompée d’appartement, la mort de Mme Jefferson a relancé le débat sur les violences policières envers les Afro-américains, dénoncées notamment par Black Lives matter (« les vies des Noirs comptent »).

« Nous ne cesserons jamais de nous battre pour la justice et le droit de vivre. #AtatianaJefferson, ta vie comptait », a écrit sur Twitter le mouvement, relayant l’information sur l’inculpation de l’ex-policier.

Cette fois, l’affaire a débuté par un appel à la police émis par un homme inquiet de voir la porte d’entrée de sa voisine ouverte depuis plusieurs heures.

Dépêchés sur les lieux, deux agents ont contourné le domicile et ont « observé une personne debout près d’une fenêtre. Percevant une menace, un policier a sorti son arme de service et tiré un coup de feu », avait décrit la police dans un communiqué.

L’agent « n’a pas annoncé qu’il était un policier avant de tirer », avait reconnu dimanche le lieutenant Brandon O’Neil.

Sur une vidéo de l’intervention diffusée par la police, on voit les agents vérifier les abords de la maison avec des lampes torches. Après un mouvement à une fenêtre, l’un d’eux crie à toute vitesse « Mains en l’air, montrez-moi vos mains! » et tire quasi immédiatement.

Mme Jefferson était en train de jouer à des jeux vidéo avec son neveu de 8 ans quand elle a entendu un bruit dans le jardin, a précisé l’avocat de sa famille, Lee Merritt.

source: Belga