Offensive turque en Syrie – Pence et Pompeo se rendront mercredi en Turquie

Le vice-président américain Mike Pence ainsi que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo se rendront mercredi à Ankara afin d’évoquer sur place l’incursion turque dans le nord de la Syrie et le conflit qui oppose les Turques aux Kurdes. C’est ce qu’a annoncé le président Donald Trump mardi soir à Washington. L’objectif est d’atteindre un cessez-le-feu, a-t-il déclaré. Le conseiller à la Sécurité nationale Robert O’Brien et le Représentant spécial des États-Unis pour l’engagement en Syrie James Jeffrey seront également du voyage.

Une rencontre bilatérale entre M. Pence et le président turc Recep Tayyip Erdogan est prévue jeudi.

Lundi, les Etats-Unis ont décidé de sanctions contre la Turquie en raison de l’offensive d’Ankara dans le nord de la Syrie, et appelé à un cessez-le-feu immédiat. Mardi, le président US a précisé que les sanctions pourraient être étendues si les mesures prises n’étaient pas suivies d’effets. La Turquie a néanmoins poursuivi son offensive, mardi.

Source: Belga