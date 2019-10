Météo – Un temps souvent nuageux et parfois pluvieux

Le temps sera souvent nuageux et parfois pluvieux ce mardi, avec des maxima de 14 à 17 degrés. Mercredi, il fera d’abord temporairement sec. Ensuite, l’Institut royal météorologique prévoit de faibles pluies à partir de l’ouest. Une perturbation ondulante s’attardera sur le pays ce mardi. Le ciel sera alors souvent très nuageux avec un risque de quelques averses. Sur la moitié est du pays, elles pourront être assez intenses et localement accompagnées d’un risque d’orages. Les maxima seront compris entre 14 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest.

La nuit prochaine, le ciel restera changeant avec d’abord encore un risque d’une averse locale. Les minima se situeront entre 7 et 11 degrés, sous un vent restant modéré de secteur sud à sud-ouest.

Mercredi matin, le temps sera souvent sec mais généralement nuageux. Dans le courant de la journée, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Le ciel restera très nuageux. Les maxima seront compris entre 10 et 16 degrés.

Jeudi, la perturbation s’attardera probablement encore avec pas mal de nuages et parfois un peu de pluie. Les maxima se situeront entre 11 et 15 degrés.

Source: Belga