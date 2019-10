Les deux Corées se neutralisent dans un choc historique et sans public

Historique, mais sans but ni public… Les deux Corées se sont neutralisées (0-0) mardi lors d’un match sans précédent à Pyongyang comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022, à l’abri de presque tous les regards étrangers. Il n’y avait en effet dans le stade Kim Il Sung ni supporters, ni journalistes étrangers pour assister à ce choc entre deux nations techniquement toujours en guerre, qui n’était pas non plus retransmis en direct.

Le seul écho, diffus, de ce match – une première au Nord dans le cadre d’une compétition masculine de football – est venu des sites de la FIFA et de la Confédération asiatique (AFC) qui étaient autorisés à divulguer un minimum d’informations factuelles.

D’où la frustration immense, notamment pour les supporters sud-coréens qui devront attendre plusieurs jours avant de pouvoir, peut-être, visionner ce choc que l’AFC a légitimement présenté comme l' »une des rencontres les plus attendues » depuis des années.

« La Corée du Nord a promis de donner à notre délégation avant son départ un DVD contenant toutes les images du match », a annoncé dans un communiqué le ministère sud-coréen de l’Unification, responsable des affaires intercoréennes.

En attendant et avant de pouvoir éventuellement admirer la prestation de la star sud-coréenne de Tottenham Son Heung-min, l’image à retenir est certainement celle, rarissime à Pyongyang, du drapeau du Sud flottant dans le stade, selon des photos mises en ligne par la fédération sud-coréenne (KFA).

Parmi les quelques spectateurs, le président de la FIFA Gianni Infantino, arrivé dans la journée à Pyongyang.

L’équipe sud-coréenne était arrivée lundi accompagnée simplement de son sélectionneur, le Portugais Paulo Bento, et de son staff.

Pendant des décennies, le Nord s’est refusé à accueillir des matchs intercoréens, préférant les délocaliser en Chine.

La première rencontre de football en compétition en Corée du Nord n’intervint qu’en 2017, entre les sélections féminines.

