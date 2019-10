European Open – Steve Darcis: « J’aurais sans doute pris plus de plaisir si ça avait été plus accroché »

Steve Darcis a joué pour la dernière fois de sa carrière devant le public belge mardi à la Lotto Arena d’Anvers, où le Liégeois, 176e joueur mondial, s’est incliné 6-1, 6-2 en 1 heure et 4 minutes face au Français Gilles Simon (ATP 47) au 1er tour de l’European Open. Il avait annoncé samedi qu’il mettra un terme à sa carrière de joueur en janvier 2020. Dominé dans le 1er set, Darcis a empoché le premier jeu de la seconde manche mais a de nouveau été mené par Simon. Le joueur belge de 35 ans a gaspillé une balle pour revenir à 3-2 et n’a pu concrétiser deux balles de break à 5-2.

« Mon dernier match en Belgique n’a pas duré très longtemps, moins longtemps que ce que j’aurais souhaité mais c’est comme ça », déclare Steve Darcis. « Je suis tombé sur quelqu’un qui était plus fort que moi et qui a très bien joué aujourd’hui. Ce n’était pas un match facile pour moi. J’aurais sans doute pris plus de plaisir si ça avait été plus accroché mais on ne peut rien y faire. J’ai le sentiment que j’aurais pu faire mieux, surtout dans le 2e set. Je n’ai pas vraiment su jouer mon meilleur tennis avec le manque de matchs, le manque de confiance et la fatigue émotionnelle. Je suis déçu d’avoir perdu si tôt mais je savais que c’était une possibilité aussi ».

Steve Darcis va maintenant disputer deux tournois Challenger en Allemagne. « Je vais continuer à m’entraîner. Je vais faire deux tournois en Allemagne, pour essayer d’être prêt si jamais je suis sélectionné en Coupe Davis. Je vais aussi voir si mon coude peut tenir avec l’enchaînement des tournois. J’ai très peu joué ces dernières semaines pour pouvoir jouer un peu plus maintenant et pouvoir être compétitif », affirme ‘Shark’, qui dit ne pas craindre l’après-carrière. « Je n’ai pas peur de la suite », dit-il. « J’ai l’impression que j’aurai des propositions. Je suis très relax avec ma décision, je suis sûr de moi et je me sens bien avec ça ».

