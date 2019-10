European Open – Kimmer Coppejans: « C’était un super match à jouer »

Kimmer Coppejans a offert une belle résistance à Andy Murray, mais il s’est incliné 6-4, 7-6 (7/4) face à l’ancien numéro 1 mondial mardi au 1er tour de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers. « Je suis content. J’ai fait un bon match, surtout dans le 2e set. Je mène 3-1 dans le tie break et là je fais quelques erreurs qui me coûtent cher. C’était un super match à jouer. J’ai montré que je pouvais jouer avec des joueurs comme ça », a déclaré Kimmer Coppejans. « Affronter un joueur ce calibre peut déjà m’aider rien que pour l’expérience. Ca me permet de voir ce que je peux améliorer pour passer le cap du top-100 », dit le joueur belge, 158e mondial.

« J’ai été constant cette année mais il me manque juste un grand résultat pour booster mon ranking et passer le cap du top-100 Mais le niveau sur le circuit Challenger est relevé », dit Coppejans, qui dit vouloir davantage jouer sur surface dure à l’avenir.

