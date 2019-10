European Open – Andy Murray élimine un Kimmer Coppejans combatif

Andy Murray a éliminé Kimmer Coppejans au 1er tour de l’European Open, le tournoi ATP 250 d’Anvers, mardi soir à la Lotto Arena. L’Ecossais, 243e mondial et présent à Anvers grâce à un classement protégé, s’est imposé 6-4, 7-6 (7/4) face au joueur belge, 158e mondial, auteur d’une belle résistance. Murray a d’emblée pris le large, en breakant sur le premier service de Coppejans. Ce dernier a réussi à prendre le service de son adversaire pour revenir à 3-2 puis à 3-3.

Murray, qui revient progressivement au plus haut niveau après son opération à la hanche en janvier, a empoché le premier set sur le service de Coppejans (6-4).

Le deuxième set a commencé par trois breaks consécutifs: deux pour Coppejans et un pour Murray. Le Britannique est ensuite revenu à 3 jeux partout. La rencontre restait en équilibre jusqu’au jeu décisif, où Murray faisait parler son expérience (7/4).

L’ancien numéro 1 mondial affrontera en 8e de finale le vainqueur du match entre l’Uruguayen Pablo Cuevas, 45e mondial et tête de série N.8, et le Bolivien Hugo Delien (ATP 79), programmé mercredi.

