Eurocoupe – Deuxième défaite pour Matt Lojeski et Tofas Bursa

En déplacement à Venise, en Italie, mardi soir, les Turcs de Tofas Bursa se sont inclinés pour la deuxième fois en trois sorties (76-65) en Eurocoupe de basket. Le Belge Matt Lojeski a inscrit 6 points pour ses couleurs. Déjà battus la semaine passée à Belgrade, les Turcs de Tofas Bursa et du Belge Matt Lojeski ont enregistré un second revers consécutif (76-65) ce mardi soir en déplacement à Venise, en Italie, pour le compte de la troisième journée en Eurocup de basket. Une défaite qui les place à la cinquième position du groupe B avec un bilan d’une victoire pour deux défaites.

Les Turcs ont été menés de bout en bout mais la différence s’est faite au cours du deuxième quart-temps qui a été remporté 20-13 par les joueurs locaux. Une équipe de Venise qui a été emmenée par un excellent Austin Daye, ancien joueur de NBA, qui a compilé 15 points et 8 rebonds. Côté turc, Devin Williams était inarrêtable mais ses 28 unités n’ont pas suffi pour offrir la victoire aux visiteurs. Quant au Belge Matt Lojeski, il a été le joueur le plus utilisé par son coach avec près de 31 minutes passées sur le parquet. Il termine la rencontre avec 6 points (2/4 à 2 points et 2/4 aux lancers), 2 passes, 1 rebond et 1 faute. Les quatre premières équipes (sur six) seront qualifiées pour le second tour à l’issue d’un mini-championnat qui se joue en matchs aller-retour.

Source: Belga