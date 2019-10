Action du non marchand bruxellois le 5 novembre

Une partie du budget de l’accord non marchand bruxellois pour l’année en cours ne pourra être libérée, ce qui fâche les organisations syndicales. Un préavis de grève à durée indéterminée va être déposé et une action est prévue le 5 novembre, indique mardi matin le front commun syndical dans un communiqué. Lors d’une récente réunion, « nous avons appris que, pour des raisons de « rigueur budgétaire », et de calendrier, il ne serait pas possible de mettre en œuvre une part importante des mesures 2019″, expliquent les organisations. Elles estiment que « plus de 7 millions d’euros seraient perdus pour le personnel en 2019 ».

Les contours de l’action du 5 novembre ne sont pas encore clairement définis mais une délégation syndicale se présentera aux différents cabinets ministériels concernés afin de faire entendre la voix des travailleurs. Les syndicats ont également demandé à rencontrer d’ici là les ministres et secrétaires d’Etat impliqués. « Si nous devions avoir la certitude que les montants engagés par l’accord sont bien garantis pour 2019, nous annulerons l’action », avancent-ils.

La mobilisation du 5 novembre ne concerne que la Région bruxelloise, contrairement à celle du 24 octobre menée à l’échelon national. La contestation vise là l’ensemble des fédérations patronales du secteur des soins de santé. Les organisations de travailleurs réclament la signature de conventions collectives de travail (CCT) d’exécution de l’accord social non marchand, conclu le 25 octobre 2017.

Source: Belga