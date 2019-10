L’un des pires pédophiles du monde a été tué en prison

Richard Huckle, 33 ans, était considéré comme le pire pédophile de Grande-Bretagne. Coupable de viols et d’agressions sexuelles sur près de 200 enfants, il a été tué en prison ce dimanche 13 octobre.

En 2016, Richard Huckle avait défrayé la chronique de l’autre côté de la Manche. Arrêté en 2014, ce jeune Anglais avait écopé d’une peine de prison rarissime en Grande-Bretagne : l’équivalent de 22 condamnations à vie. Il faut dire que les faits commis étaient particulièrement graves et atroces.

Convicted paedophile Richard Huckle (33)- who in 2016 was given 22 life sentences , for abusing in excess of 200. Has been killed , stabbed repeatedly , in his cell at HMP Full Sutton . pic.twitter.com/jI6PhKClUZ — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) October 14, 2019

191 enfants abusés

Richard Huckle a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur 191 enfants malaisiens, âgés entre six mois et douze ans. L’homme, qui travaillait comme photographe indépendant en Malaisie, filmait et photographiait ses actes pédophiles et les diffusait sur le dark web. Lors de son arrestation, les policiers avaient ainsi retrouvés 20.000 photos et vidéos de ses actes pédophiles.

UK news: Richard Huckle, who was known as the 'gap year' paedophile, bragged about his horrific sex crimes against Malaysian children – some of who were as young as six months https://t.co/zlGLbk7VCK — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) October 14, 2019

Poignardé en prison

Ce dimanche 13 octobre, Richard Huckle a été retrouvé mort de sa cellule de la prison de Full Sutton. Selon The Sun, il a été poignardé avec une arme blanche fabriquée en prison. La prison a confirmé le décès, sans dévoiler plus de détails sur l’enquête en cours.