Des enfants dans une cave en attendant « la fin des temps »

Un père à l’identité inconnue et ses six enfants ont été découverts dans une ferme isolée à Ruinerwold, dans le Drenthe, aux Pays-Bas. Ils vivaient depuis des années dans la cave, attendant « la fin des temps ».

Le fils aîné, âgé de 25 ans, a disparu de la ferme lundi et s’est rendu dans un bistrot de Ruinerwold, a appris RTV Drenthe. L’homme était complétement désorienté et la police a été appelée sur place.

Les policiers ont fouillé la ferme et ont découvert, derrière une armoire de la chambre, un escalier menant à la cave, où se trouvaient un homme et ses cinq autres enfants, âgés entre 16 et 25 ans. Le père aurait fait un AVC il y a quelques années et était allongé dans un lit.

La famille n’avait pas de contacts avec le monde extérieur et vivait en pleine autonomie. Ils avaient un potager et une chèvre. Les voisins ne les connaissent pas. Selon l’un d’eux, un seul habitant vivait dans cette ferme. Les enfants ne seraient pas au courant que d’autres personnes vivent sur Terre. Aucune information n’est disponible sur la mère.

La police a arrêté le propriétaire des lieux, un homme de 58 ans qui ne coopère pas à l’enquête. Toutes les pistes restent ouvertes quant à ce qui s’est passé dans cette maison.

Les occupants ont été évacués.