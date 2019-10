VIDEO. Un laboratoire allemand épinglé pour maltraitance animale

L’association activiste animale Cruelty Free International a révélé des images qui proviendraient d’un laboratoire allemand. On y voit des singes, mais aussi des chiens et des chats, en captivité et traités de façon déplorable. Les images ont été transmises à la police qui mène l’enquête.

Un activiste de l’association pour les droits des animaux a infiltré le laboratoire allemand de pharmacologie et toxicologie, qui était à la recherche de nouveaux employés. L’annonce indiquait que des tests étaient effectués sur des beagles, des chats, des lapins, mais aussi des singes. L’agent infiltré a déploré des conditions de captivité exécrables, en particulier pour ces derniers.

En effet, on les voit harnachés et entassés à l’étroit dans de minuscules cages. Ils tentent par tous les moyens de s’enfuir et la détresse se lit dans leurs yeux. Les membres du personnel les traitent avec violence et ne sont, d’après l’activiste, pas formés comme soigneurs. Sur d’autres images, on voit des Beagles couverts de sang qui auraient été gavés par des tuyaux et qui recevraient des gélules.

L’association agit

L’affaire a été signalée à la police par les activistes, qui réclament désormais un durcissement des lois protégeant les animaux face à ces expériences. « Les tests de toxicité (effectués par le labo, ndlr) consistent à empoisonner les animaux pour voir voir quelle quantité d’un produit chimique ou d’une drogue il faut pour causer des dommages, afin de calculer le taux que cela représenterait pour l’humain », explique l’association. Notre enquête révèle que cela cause des souffrances épouvantables chez les animaux, qui ne sont pas en accord avec les lois européennes et allemandes », explique Michelle Thewe, porte-parole des activistes.

« Nous demandons la fermeture du laboratoire et un durcissement des lois en la matière. Chacune des enquêtes que l’on mène démontre que ces institutions méprisent la loi », a-t-elle conclu. Le laboratoire n’a pas encore réagi à la polémique.