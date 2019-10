VIDEO. L’ultime blague d’un grand-père lors de son enterrement

Entre le rire et les larmes. Un papy irlandais a tenu à faire une dernière blague à ses proches et il avait tout prévu puisqu’elle a eu lieu le jour de ses funérailles au moment où son cercueil a été placé en terre.

Shay Bradley était réputé pour être un bon-vivant, toujours prêt à blaguer. Cet Irlandais, grand-père de huit petits-enfants, s’est éteint le 8 octobre dernier des suites d’une longue maladie. Mais il avait pensé à tout et il avait réservé une dernière blague à sa famille et à ses amis.

Alors que ses proches étaient en train de se recueillir autour de sa tombe pour lui dire adieu au son de la cornemuse, la voix de Shay a soudain retenti. « Bonjour ! Bonjour ! Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Putain, où suis-je ? Laissez-moi sortir, il fait noir là-dedans ! Est-ce le prêtre que je peux entendre ? C’est Shay, je suis dans la boîte. Non, en face de toi. Je suis mort », ont pu entendre les proches, abasourdis.

Blagueur jusqu’au bout, le grand-père avait prévu un enregistrement sonore que son fils, qui était dans la confidence, a déclenché lorsque le cercueil était en train d’être placé en terre. « «Bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour, j’appelle juste pour vous dire au revoir », a conclu le papy irlandais en chantant devant l’audience très émue, qui ne savait plus trop si elle devait rire ou pleurer.

La fille de Shay Bradley a filmé cette scène insolite et l’a diffusé sur les réseaux sociaux. En moins de 48h, ce moment à la fois drôle et émouvant a été vue plus de deux millions de fois sur Twitter.

Here is a picture of the legend himself. My dad, Shay Bradley. It was his dieing wish that we played this at his funeral. What a man…. To make us all laugh when we were incredibly sad….. He was some man for one man…. Love you forever Poppabear #Shayslastlaugh pic.twitter.com/YkG2ecKAaL

— Andrea (@Andrea36496119) October 13, 2019