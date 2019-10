L’Union belge se saisit de l’affaire des jeunes footballeurs faisant des saluts militaires turcs

Voetbal Vlaanderen, une branche de l’Union belge de football, a ouvert une enquête sur des photos et vidéos du club Turkse FC de Beringen illustrant des enfants faisant un salut militaire en honneur aux soldats impliquées dans l’offensive turque en Syrie. L’information est rapportée par Het Belang van Limburg mardi.

Les images ont été partagées sur les médias sociaux par le club. Des joueurs d’âge divers y font un salut militaire dans les vestiaires et sur le terrain.

Des enfants de moins de dix ans rendent par exemple hommage aux soldats et leur dédient leur victoire footballistique. «Alors que nous sommes dans le froid et sous la pluie, nous souhaitons sacrifier notre âme pour l’existence de la nation turque. Et ce n’est pas une blague», stipule un commentaire.

Geste politique?

Le geste n’est absolument pas politique, selon le club Turkse FC, représenté par Basir Hamarat, président de l’organisation Union of International Democrats, proche du parti présidentiel turc AKP. «De telles photos sont partagées chaque année en hommage aux martyrs et à leur famille», justifie ce dernier.

«Même s’il n’y avait pas de conflit entre la Turquie et la Syrie, et même si un joueur de l’équipe nationale (turque, NDLR) n’avait pas fait ce geste, le club aurait pris et partagé cette photo. Que ce soit désormais sensible? Le club n’y a pas prêté attention», poursuit-il.

Thomas Vints (CD&V), le bourgmestre de Beringen, a l’intention de s’entretenir à ce sujet avec le club en question.