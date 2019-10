« L’Amour est dans le pré » fait son grand retour

Alors que près de 60 couples se sont déjà formés grâce à l’émission, « l’Amour est dans le pré » revient pour une onzième saison riche en émotions. L’occasion de découvrir les dix participants qui espèrent trouver le grand amour.

Jonathan, 25 ans, Aubel

Du haut de ses 25 ans, Jonathan travaille depuis six ans dans une exploitation laitière d’environ 400 vaches de la région d’Aubel. Il cherche une fille avec de jolis visage et regard même s’il admet ne pas vraiment se fier aux apparences. « C’est nécessaire si l’on veut construire quelque chose, ce qu’elle écrit est plus important ». Décrit comme serviable, gentil et attentionné, il cherche une femme sensible qui aura tout de même assez de caractère « pour le tenir ». Et, pourquoi pas, réaliser son rêve de vivre en Italie.

Karl, 44 ans, Perwez

Karl, ce Brabançon wallon de 44 ans, vend du foin et de la paille, ce qui ne l’empêche pas d’également travailler dans les cultures de la ferme familiale. Ce papa d’une petite fille de dix ans, et célibataire depuis cinq, est très attaché à sa famille. Il n’hésite d’ailleurs pas à se rendre ponctuellement aux Etats-Unis, pays où habite le grand-père de sa fille. Plein d’humour et adepte de shopping, cet amoureux de la vie cherche « sa moitié » qui pourra vivre à ses côtés.

François, 33 ans, Vielsalm

Autre papa, style différent avec François, 33 ans, qui vient de Vielsam. Suite à un accident de moto il y a une quinzaine d’années, celui qui travaille dans le commerce de viande et donne parfois un coup de main à ses parents agriculteurs est devenu paraplégique. Loin de lui cependant l’idée de se morfondre. « On s’est adaptés. Quand on a beaucoup de volonté, on arrive toujours à ses objectifs », explique-t-il. François cherche une personne avec qui « faire un bout de chemin ensemble » et, pourquoi pas, partager toute sa vie. Décrit comme « vrai et droit » par ses proches, il souhaite partager, avec quelqu’un de dynamique et qui aime la vie, les petites émotions du quotidien.

Fabian, 33 ans, Andenne

Du haut de ses 33 ans, Fabian a décidé de participer à l’émission avec son père, Alain. Amoureux des animaux, il a consacré beaucoup de temps au travail suite au décès de sa maman, auparavant gravement malade. Un travail qui l’a obligé à mettre en parenthèse sa vie sentimentale. Il affirme cependant que le célibat commence à lui peser et se sent de nouveau prêt à trouver son « autre moitié » pour « l’accompagner dans la vie » et, pourquoi pas, avoir des enfants.

Alain, 59 ans, Andenne

Il a également fallu du temps à Alain pour passer au-dessus du décès de sa femme avec qui il a été marié pendant 31 ans. Pas très bavard et assez timide, il cherche une femme avec un peu de caractère pour le pousser. « Je pense que je suis prêt à refaire ma vie sans l’oublier », explique celui qui est dans le métier depuis une quarantaine d’années. Il cherche quelqu’un de doux et sincère pour aimer à nouveau et partager les petits bonheurs du quotidien. « Je signe sans souci pour revivre 30 ans avec quelqu’un », conclut-il.

Anne-Pascale, 51 ans, Jurbise

Si vous êtes fan de l’émission, le visage d’Anne-Pascale vous dit probablement quelque chose. Cette femme de 51 ans a en effet participé à la dernière saison de l’émission, aux côtés d’Olivier. Une expérience positive qui lui a permis de prendre confiance en elle. « Je n’ai rien perdu et tout gagné, surtout de belles amitiés », se souvient-elle. Enseignante, cette passionnée des animaux a ouvert il y a sept ans une ferme pédagogique dans laquelle elle accueille les écoles et organise des anniversaires et des stages. Elle est à la recherche de quelqu’un de plus grand qu’elle (1m65), sans autre caractéristique physique particulière, qui pourra prendre soin d’elle et faire des activités en amoureux.

Cédric, 23 ans, Lessines

Décrit comme « très apprécié » et « gentil » par un collaborateur, Cédric aime rire, la techno et les voyages. Vivant seul depuis 2015, il a repris la ferme alors qu’il n’avait que 19 ans. Que ce soit côté culture ou côté élevage, Cédric aime son boulot même si ce n’est pas l’essentiel pour lui. « Au quotidien, il me manque une femme. Je voudrais fonder une famille, avoir des enfants. Il ne manque plus que ça dans ma vie », affirme celui qui a dû prendre des responsabilités assez tôt dans la vie suite au décès de son père. Fidèle en amour, il cherche quelqu’un d’optimiste, de sincère, de joviale et de souriante.

Stéphane, 37 ans, Ecaussinnes

Le truc de Stéphane, ce papa de deux enfants âgés de onze et dix ans, ce sont les cultures. Il est passionné par la ferme et adore voir pousser et récolter ce qui l’a planté. Mais la ferme n’est pas sa seule passion, cet aficionado d’autocross fait également partie d’un club pour lequel il répare quelques voitures. S’il a gardé son âme d’enfants, il souhaite refaire sa vie et avoir un nouveau bambin. Il cherche une personne douce et attentionnée avec qui il pourra discuter, le soir, après une longue journée.

Alexis, 45 ans, Dinant

Alexis a 45 ans et rêve de trouver l’amour et, éventuellement, d’avoir des enfants. Cet homme, qui aime sortir et aller au théâtre par exemple, cherche quelqu’un pour le sortir de sa timidité. Pas question cependant de fréquenter une personne qui serait totalement à l’encontre de son image, c’est-à-dire grossière ou se faisant remarquer. S’il ne cherche pas forcément une femme qui travaillera avec lui dans la ferme, il admet que le fait que cette caractéristique chez sa prétendante serait un petit plus.

David, 30 ans, La Roche-en Ardenne

Célibataire depuis environ un an, David affirme que son cœur est de nouveau à prendre. Papa d’un garçon âgé de deux ans et d’une fille de trois ans, il est très attaché à ses amis, ses enfants et sa famille. Il n’exclut d’ailleurs pas l’idée d’agrandir cette dernière s’il trouve l’âme sœur. Généreux mais râleur, il cherche une bonne vivante qui aime profiter des moments offerts par la vie. Quelqu’un avec du caractère, mais pas trop, qui aime les imprévus.