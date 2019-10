«Chez TUC RAIL, travail rime avec passion»

TUC RAIL est un bureau d’ingénierie et de gestion de projets spécialisé dans la technologie ferroviaire, qui collabore au projet futuriste « Delft Hyperloop ». Anneleen Van Passel, Methods Officer, et Karlien Berten, Lead Design Engineer chez TUC RAIL, participent toutes deux avec enthousiasme à de tels projets de mobilité du futur.

Des travaux d’infrastructure d’envergure

TUC RAIL travaille principalement pour Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire en Belgique, mais pas seulement, puisque TUC RAIL collabore également à certains projets internationaux. Ce bureau d’ingénierie assure la gestion de grands projets d’infrastructure, réalise des études de faisabilité et des plans techniques et suit l’exécution des travaux. L’entreprise gère ainsi de manière continue des projets complexes de grande envergure visant à développer et à moderniser les réseaux existants. Les travaux en cours concernent la réalisation des troisième et quatrième voies entre Gand et Bruges, l’électrification des lignes de chemin de fer existantes, la modernisation de la ligne entre Bruxelles et Luxembourg (Axe 3) mais aussi le projet RER.

Innovation

L’innovation est au cœur des objectifs de TUC RAIL. Cette volonté a amené l’entreprise à collaborer avec l’Université de Delft dans le cadre du projet Delft Hyperloop. Il s’agit d’un système de transport à grande vitesse utilisant des tubes quasi sous-vide, dans lequel les véhicules transportant des passagers ou des marchandises peuvent être amenés rapidement et efficacement à destination. En raison de la faible résistance à l’air des tubes, les véhicules peuvent parcourir de longues distances à une vitesse supérieure à 1 000 km / h tout en étant plus efficaces en énergie, plus écologiques et plus pratiques que les avions.

La collaboration entre TUC RAIL et Delft comprend des financements, mais aussi des modules de travail concrets. L’année dernière, la question s’est ainsi posée de savoir quels systèmes de communication seraient nécessaires entre le véhicule, le conduit et l’infrastructure. TUC RAIL a également pu offrir son expertise en ce qui concerne la sécurité dans les tunnels.

Durabilité et rapidité

En collaboration avec l’équipe de Delft Hyperloop, TUC RAIL a analysé un mix énergétique idéal en mettant l’accent sur l’utilisation d’une énergie durable, telle que les panneaux solaires. TUC RAIL reste ainsi à la pointe de la mobilité durable et tournée vers l’avenir !

Bien plus qu’un simple job

TUC RAIL compte plus de 1000 employés. « L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée fait l’objet de beaucoup d’attention. Une bonne ambiance – ne négligeant pas le facteur plaisir – est un must. Ici, on n’a pas l’impression de travailler, mais d’exercer une passion », déclare Anneleen. « Le fait que les projets couvrent tous les aspects du génie civil et que nous collaborons avec d’autres disciplines pour rechercher la solution la plus adaptée est très appréciable. Ce sont des projets stimulants, variés et uniques. Nous apprenons sans cesse. Mon travail est donc pour moi une véritable passion », déclare Karlien.

Rejoignez TUC RAIL et aidez à bâtir l’avenir de demain. TUC RAIL recherche différents profils : ingénieurs, concepteurs CAO, ingénieurs de projet ou gestionnaires de contrats de construction…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : jobs.tucrail.be.