I love my job: Frédéric Capron travaille pour Elia

« Un secteur en constante évolution dans lequel il y a beaucoup de défis à relever »

Qui ? Frédéric Capron

Âge ? 42 ans

Fonction ? Assets IT Project Manager

Entreprise ? Elia

Parlez-nous de votre fonction

« En tant qu’Assets IT Project Manager, je m’occupe principalement d’applications liées à la maintenance des installations du réseau Elia.Je gère différents types de projets IT, des projets de réalisation de logiciels « home made » en interne comme des projets de logiciels développés par des sociétés externes.. Je suis chez Elia depuis peu de temps puisque je suis entré dans l’entreprise en mai dernier. Mon intégration s’est vraiment très bien passée notamment car Elia a mis en place une politique d’accueil des nouveaux employés très bien rodée. »

Qu’appréciez-vous le plus dans votre job ?

« Elia est actif dans le secteur de l’électricité. C’est un secteur qui est en constante évolution et qui doit faire faire face à des nouveaux défis, notamment concernant les nouveaux moyens de production d’électricité comme les éoliennes en mer. J’apprécie la mixité entre la gestion de projets internes et la gestion d’achats de logiciels à l’extérieur. En travaillant avec des programmeurs, des analystes et des testeurs, je suis confronté chaque jour à tous les domaines de l’IT. Elia est une entreprise extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de défis à relever et il faut anticiper de nombreuses choses pour le futur. »

Pourquoi avez-vous choisi de travailler chez Elia ?

« En plus de la diversité des projets proposés, Elia est une entreprise bien implantée qui est stable et qui permet de se projeter à long terme. Il y a également de nombreux avantages pour les employés comme l’assurance de soins de santé pour toute la famille et l’assurance groupe. Le télétravail est également dans les mœurs de l’entreprise. Mes collègues et moi-même travaillons en moyenne un jour par semaine à la maison. Tout cela fait qu’Elia est un employeur vraiment très intéressant. »

Quel est votre message pour les personnes qui voudraient postuler chez Elia ?

« N’hésitez pas à postuler ! Il y a de nombreux postes à pouvoir, notamment dans le domaine de l’IT et les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise sont nombreuses. Nous sommes dans un secteur dynamique en pleine croissance et qui a de nombreux défis à relever dans le futur (transition énergétique, digitalisation, etc.). »

En savoir plus ? Visitez le site www.elia.jobs/fr