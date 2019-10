Comment le big data est venu bouleverser le monde du travail

Le big data, c’est ce spectre monstrueux qui désigne des ensembles de données devenus si volumineux qu’ils sont impossibles à analyser par les humains. Votre position, vos activités sur les réseaux sociaux, le détail de vos trajets en voiture ou à vélo, toutes ces données personnelles et un tas d’autres composent désormais le big data. Ce phénomène en pleine explosion, qui peut parfois sembler effrayant, est pourtant une véritable aubaine pour l’emploi à de nombreux niveaux.

Il s’agit, pour de nombreux experts, de l’un des grands défis informatiques de notre décennie. D’ailleurs, c’est l’une des nouvelles priorités en matière de recherche et développement pour une série d’acteurs importants du monde du travail. Le big data, c’est une bulle de données qui ne cesse de grandir. Il nous concerne tous et influe sur nos vies sans que l’on en ait réellement conscience. Rendez-vous compte : en 2010, 1,2 zettaoctet de données était généré à travers le monde. Dix ans plus tard, ce chiffre avoisinerait les 40 zettaoctets. Ce spectre représenterait à lui seul 8 % du PIB européen. Il ne s’arrête donc plus de grandir et a un impact indéniable sur le monde du travail.

Créateur d’emplois

Le big data, c’est un marché colossal qui représenterait 185 milliards € en 2020, d’après une étude menée par le cabinet IDC, fin 2016. Il est devenu incontestablement l’un des enjeux les plus importants de notre décennie. En 2015, il avait déjà créé 4,4 millions d’emplois à travers le monde. Le secteur est d’ailleurs en passe de devenir le premier employeur dans les entreprises en matière de santé, du multimédia, des transports, du web marketing ou encore de la science. Cette masse monumentale de données doit être analysée et traitée, afin de permettre aux entreprises d’en faire un usage pertinent. Ainsi, ce sont de nombreux emplois spécifiques qui ont été créés dans ce domaine : Data Miner, Data Analyst, Chief Data Officer, Data Architect, Data Scientist, tant de fonctions nouvelles pour un monde du travail qui n’a pas spécialement été préparé à cette révolution.

En effet, les experts déplorent un manque de compétence dans l’industrie IT. Si les emplois qui ont été créés grâce à l’exploitation des données sont nombreux, les candidats preneurs n’ont pas encore suivis. Particulièrement complexe, le milieu demande au minimum 3 années d’étude, qui s’assortissent souvent d’un master pour être suffisamment qualifié. Les formations en la matière sont de plus en plus nombreuses et le secteur est en demande, offrant un excellent choix de carrière à ceux qui rentrent dans le monde du travail, voire aux employés issus du secteur informatique qui souhaitent se reconvertir.

Changement dans les entreprises

Les questions entourant la data, tant au niveau éthique que philosophique, ou d’un point de vue de management, sont nombreuses et effraient le monde du travail. En effet, la collecte des données personnelles est potentiellement un facteur fragilisant entre l’employeur et l’employé.

Du côté des employés, on souhaite garder le contrôle de ses données personnelles, par crainte que celles-ci ne soient utilisées pour quantifier sa non-performance.

Du côté des employeurs, on rêve de plus de données liées à l’environnement de travail. Flore Pradère, directrice recherche entreprises chez JLL, explique ainsi au Figaro que de nombreux employeurs souhaitent adapter l’espace de travail pour optimiser les performances : « La connaissance de l’utilisation en temps réel des espaces via la data permet de tenir compte des habitudes et des usages réels des salariés. »

Un secteur tentaculaire

Le big data, c’est au final un phénomène qui touche à tous les domaines, de la médecine à l’écologie en passant par la politique, et qui représente une couche de plus dans l’économie mondiale. La pénurie de profils reste le premier frein au développement du big data, comme le relèvent 54 % des entreprises dans un sondage menée par l’organisation EBG pour Qlik et Micropole. Comme souvent, il s’agit donc d’améliorer le système éducatif afin de pourvoir tous les emplois qui ont été créés grâce au big data.

Sébastien Paulus