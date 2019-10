Le sirop de yacon, une alternative diététique au sucre pour vos pâtisseries

Les substituts du sucre sont nombreux et variés. On peut citer par exemple le miel, l’agave ou le sirop d’érable. Toutefois, ces derniers ont en commun un taux élevé de fructose, ce qui ne les rend pas très diététiques. Découvrez dans cet article l’alternative au sucre par excellence.

Qu’est-ce que le sirop de yacon ?

Le sirop de yacon est un substitut du sucre fabriqué à partir de la racine du yacon, originaire des régions andines en Amérique du Sud. Cette plante entre dans la composition de confiseries variées, mais aussi de plats sains ! En extrayant le jus de la racine, en le filtrant et en le condensant, on obtient un sirop sucré.

En plus des fibres et des protéines, le yacon contient naturellement une grande quantité de fructo-oligosaccharides (FOS). Ce sont des sucres complexes que notre organisme ne sait pas dégrader et qui fonctionnent comme une sorte de prébiotiques. Ils présentent donc de nombreux avantages pour l’organisme : ils nourrissent les bactéries qui se trouvent dans les intestins et ont un effet bénéfique sur le système immunitaire et le cerveau.

Mais ce n’est pas tout ! Étant donné que le système digestif a du mal à métaboliser les fructo-oligosaccharides, le sirop de yacon est bien moins calorique que les autres agents sucrants. Même son indice glycémique (la mesure des effets d’un aliment sur la glycémie) est de 1, à comparer à l’IG du sucre raffiné (100), au sucre de palme (35), et au sirop d’érable (54).

Il reste néanmoins essentiel de vérifier les ingrédients de votre sirop de yacon avant achat. Certains fabricants ajoutent en effet un grand nombre d’ingrédients ou diluent considérablement la formule. Biotona Sirop de Yacon Bio, qui contient 100 % de sirop pur, est donc parfait.

Un remède naturel contre le diabète

Aux États-Unis, la racine de yacon est aussi appelée « diet potato ». En effet, ce tubercule freine l’appétit et procure un sentiment de satiété rapide. Il favorise également l’assimilation des minéraux et augmente le taux d’absorption des nutriments par l’organisme. Cela est dû au fait que les prébiotiques présents dans cette racine stimulent la multiplication des bonnes bactéries dans les intestins. Une étude menée en Argentine sur des femmes en surpoids a montré qu’une prise quotidienne de sirop de yacon pouvait influencer la perte de poids chez ces femmes.

Une étude suisse a également montré que le sirop de yacon stimulerait le transit intestinal. Cette amélioration du transit permet d’expliquer pourquoi le sirop de yacon contribue à atténuer les symptômes de l’obésité. Cependant, cette étude était trop modeste pour permettre de tirer des conclusions définitives.

En recette

Comme le sirop de yacon fait partie des édulcorants sains, il est possible de l’utiliser dans toutes les recettes pour lesquelles le sucre est nécessaire. Ce sirop a un goût de pomme et de caramel. La quantité de sirop recommandée quotidiennement est d’environ 20 grammes. Vous avez donc le choix ! Ainsi, vous pouvez étaler une cuillère à soupe de sirop de yacon sur vos crêpes sans vous culpabiliser.

Nous vous proposons une recette de crêpes diététique, mais également facile à réaliser, à essayer avec vos enfants pendant les vacances d’automne :

De quoi avez-vous besoin ?

2 bananes

2 œufs

45 grammes de flocons d’avoine

une pincée de sel et de levure chimique

Biotona Sirop de Yacon Bio et fruits en guise de garniture

Dans un mixeur, mélangez les bananes, les œufs, la farine d’avoine, le sel et la levure chimique. Puis laissez reposer la pâte pendant 15 minutes avant de cuire. Cuisez vos crêpes comme d’habitude jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Servez avec du sirop de yacon et vos fruits préférés pour un goût plus sucré. C’est aussi simple que ça !

Conseil : si vous choisissez des flocons d’avoine qui ne contiennent aucune trace de gluten, cette recette est également sans gluten !

