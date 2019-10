WTA Luxembourg : Bonaventure, battue en qualifications, devrait être repêchée pour jouer Mertens

Ysaline Bonaventure (N.3) a été battue au 3e et dernier tour des qualifications pour le tableau final du tournoi WTA de Luxembourg, une épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mais elle devrait être repêchée comme « lucky loser » et, à ce titre, affronter Elise Mertens au premier tour. Ysaline Bonaventure, 110e joueuse du monde, 25 ans, s’est inclinée en effet au au troisième et dernier tour des qualifications face à la Française Chloé Paquet (N.7), 150e au classement WTA, 25 ans aussi. Tout allait bien pourtant pour la Stavelotaine qui a mené 6-1, 5-2 avant de servir deux fois pour le gain du match. Las, Bonaventure s’inclinait au final en trois manches 1-6, 7-5 et 6-2 au bout d’une heure 57 minutes de jeu.

La Stavelotaine devrait malgré rejoindre tout de même le tableau final avec Elise Mertens (N.1) et Alison Van Uytvanck (N.4).

Alison Van Uytvanck, 25 ans, 48e joueuse du monde, doit son premier tour contre une qualifiée.

La numéro 1 belge, 23 ans, 19e mondiale, devait elle de son côté affronter dans un premier temps l’Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 83), mais celle-ci a déclaré forfait en raison d’une blessure à la jambe gauche. Elise Mertens sera opposée à la « lucky-loser » des qualifications, Ysaline Bonaventure.

Lors de leur seule confrontation officielle, Bonaventure avait battu Mertens à Middelkerke, sur surface dure, en 2014 (6-3, 7-5).

Associée à l’Allemande Laura Siegemund, Ysaline Bonaventure est inscrite en double aussi.

