Novak Djokovic en sursis, David Goffin toujours 14e mondial

Le numéro un mondial serbe Novak Djokovic qui était le tenant du titre, a réalisé la plus mauvaise affaire de sa carrière en se faisant éliminer par Stefanos Tsitsipas en quart de finale du Masters 1000 de Shanghaï. Il comptait profiter de l’absence de son principal rival Rafael Nadal en Chine, pour garder ses distances au classement technique et refaire une grande partie de son retard à la Race. C’est raté, complètement raté. Au lieu de ça il perd en effet 820 points dans ce désastre, pour ne plus en conserver que 320 d’avance sur l’Espagnol qui a fait l’impasse sur la tournée asiatique à cause d’une inflammation de la main gauche et des préparatifs de son mariage.

Le trône ATP devrait dès lors revenir à Nadal le lundi 4 novembre après Paris-Bercy, où « Djoko », finaliste l’an dernier, ne pourra espérer qu’un gain de 400 points par rapport à 2018, alors que les mille du Masters vont lui être retirés.

Il aurait une chance d’éviter ce scénario en sollicitant une wild card à Bâle ou Vienne (ATP 500), au détriment du pactole de son exhibition contre… Nadal, le 24 octobre au Kazakhstan. Ce qu’il ne fera sans doute pas.

Cela dit le Serbe pourrait vite recouvrer sa première place grâce à une victoire à Bercy où Nadal sera peut-être absent à cause de son poignet, et un bon parcours aux Masters de Londres.

Sacré à Shanghaï, son quatrième titre en 2019, et le deuxième consécutif, le Russe Daniil Medvedev a lui conforté son statut de numéro 4 mondial, avec désormais en vue le podium dont il éjectera sans doute tôt ou tard Roger Federer, qu’il a déjà doublé à la Race.

Le Suisse a toujours 1030 points d’avance, mais va en remettre 400 en jeu à Bâle.

Un seul changement à noter dans le top-10: le Japonais Kei Nishikori (9e), blessé et absent en Asie, perd en effet une place au profit du Russe Karen Khachanov (8e), qui pourrait cependant dégringoler après Paris-Bercy dont il est tenant du titre.

David Goffin, éliminé par Federer en huitième à Shanghai, est toujours 14e. Le Liégeois est 10e dans la course pour Londres où il est devancé par l’Allemand Alexander Zverev, finaliste, et l’Italien Matteo Berrettini, demi-finaliste, qui ont les meilleures cartes. L’Espagnol Roberto Bautista Agut est neuvième.

Berrettini se rapproche aussi du top 10 mondial. Il est onzième, son meilleur classement, à 30 points de Bautista Agut.

Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev, Dominic Thiem et Tsitsipas sont déjà qualifiés pour l’02 Arena.

Le numéro un belge est suivi très loin dans la hiérarchie par Kimmer Coppejans (158e, +3), Steve Darcis (179e, -2) et Ruben Bemelmans (201e, +3).

Les meilleurs belges se produisent cette semaine à l’European Open (hard/635.750 euros) d’Anvers.

